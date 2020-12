Ladrão de motorista é pego no flagra e apanha da população: veja vídeo

O caso chamou a atenção de quem passava pela comunidade | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um suspeito de assalto, que não teve o nome revelado pela polícia, foi espancado na tarde desta terça-feira (29), por volta das 16h, na avenida Margarita, na comunidade Raio do Sol, na Zona Norte de Manaus. Ele e um comparsa haviam assaltado um motorista de aplicativo.

De acordo com testemunhas, a dupla havia roubado o carro da vítima e o veículo acabou dando uma pane mecânica na via principal. A dupla tentou roubar a motocicleta de uma mulher para fugir, mas foi surpreendida por mototaxistas que presenciaram a ação.

Os suspeitos passaram a fugir a pé e um deles foi capturado pelos moradores do local. Ele apanhou e recebeu tijoladas. Dezenas de pessoas cercaram o homem no espancamento. O comparsa dele conseguiu fugir e estava com uma arma de fogo.

Veja o momento que o suspeito é preso:

A equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e resgatou o suspeito. Ele deve ser conduzido a uma unidade hospitalar e, posteriormente, apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

"Está muito inseguro de trabalhar nessa época de fim de ano. São vários assaltos aqui nessa via, precisamos de mais policiamento", declarou um mototaxista identificado apenas como Elizeu.

O motorista de App foi orientado a ir até uma unidade policial para formalizar a ocorrência.

Veja a reportagem no local do crime: