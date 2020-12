Antes de assaltar motorista, homem havia roubado R$ 20 mil de advogado

O suspeito deve responder por dois crimes de roubo | Foto: Divulgação

Manaus - Josué da Costa Araújo, de 20 anos, que foi espancado na tarde desta terça-feira (29) , por volta das 16h, por moradores da comunidade Raio do Sol, na Zona Norte de Manaus, também assaltou um advogado de 32 anos, horas antes de ser agredido. Ele e o comparsa abordaram a vítima em uma agência bancária no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, no momento em que ela iria depositar R$ 20 mil. Portando uma arma de fogo, a dupla conseguiu levar a quantia.

Após surpreenderem o advogado, a dupla tentou fugir em uma motocicleta, mas foi derrubada pela vítima que estava revoltada com a ação. Eles correram e roubaram o carro de um motorista de App que passava nas proximidades no momento do crime. Enquanto passavam pela comunidade Raio do Sol, o carro estancou e os dois fugiram a pé. Josué foi alcançado pela população e levado para um banheiro onde foi brutalmente espancado. Ele só não foi morto porque os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) o resgataram.

O advogado esteve no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , para formalizar a ocorrência e reconheceu o suspeito. No entanto, a quantia não foi recuperada, pois o pacote estava com o comparsa de Josué - que conseguiu fugir. O suspeito recebeu atendimento médico e foi apresentado na delegacia, onde deve responder pelos dois crimes de roubo .

Veja o momento do espancamento e da prisão:

| Autor:





Leia Mais

Vídeo: Bandidos agridem mulher para roubar cesta de Natal

Mototaxista é morto mesmo após entregar celular para ladrões em Manaus