Vídeo: Briga de trânsito termina com confusão em delegacia de Manaus

Manaus - Uma briga de trânsito , na noite desta terça-feira (29), terminou em confusão no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um motorista de aplicativo perseguiu outro condutor que teria batido no carro dele com um taco de baseball. Durante a perseguição, o "fujão" colidiu contra outros veículos. A confusão começou nas proximidades de um shopping na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, e terminou na delegacia.

"O motorista passou em cima da calçada e fechou meu carro. Ele parou, fez provocações e depois já voltou com um taco de baseball - que usou para bater na porta do meu veículo. Assim que isso aconteceu, eu acionei outros motoristas de App. Quando meu colega chegou, nós fechamos o carro dele. Ele acelerou, depois voltou de ré e danificou os veículos. Outros colegas de profissão também o perseguiram e ele decidiu entrar na delegacia porque sabia que não iria dar certo", relatou o motorista de App .



Vários motoristas de App estiveram na frente do 6° DIP e foi registrado um tumulto. Reforços policiais foram deslocados ao local para conter os ânimos. O caso deve ser registrado na unidade policial, onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

