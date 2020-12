Revolta: passageiros de ônibus reagem e matam assaltante em Manaus

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Dois suspeitos de assalto foram espancados na noite desta terça-feira (29), durante uma ação criminosa cometida em um ônibus do transporte coletivo que trafegava na avenida Buriti, no conjunto Nova República, na Zona Sul de Manaus. Um dos suspeitos sobreviveu e outro não resistiu aos ferimentos.

As equipes da 3ª e 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas com a informação do linchamento dos suspeitos que teriam cometido um assalto ao ônibus. No entanto, assim que os policiais chegaram ao local indicado, não havia ninguém além dos suspeitos. Eles estavam jogados na calçada, um deles já morto.

Pelo menos quatro viaturas policiais e duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram presentes no local. O suspeito que sobreviveu foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

“Recebemos a informação pela linha direta e estamos aqui com as viaturas. Eles teriam sido agredidos pela população. Vamos entrar em contato com o motorista e a cobradora para recolher maiores informações. A princípio, nós ficamos sabendo que o motorista também foi agredido, machucou a cabeça e foi encaminhado a um hospital. Já acionamos as equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis”, explicou o tenente G. Santos da 3ª Cicom.