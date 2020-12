Homem com tornozeleira eletrônica é executado com 14 tiros em Manaus

As características indicam que a vítima cumpria pena em regime semiaberto. | Foto: divulgação

Manaus - Com 14 tiros e as mãos amarradas, um detento do regime semiaberto, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (30), no ramal Nova Esperança, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da área avistaram o corpo abandonado no ramal, nas primeiras horas desta manhã e acionaram a polícia.

Ainda de acordo com as autoridades, o detento era monitorado por uma tornozeleira eletrônica, o que indica que ele cumpria pena em regime semiaberto.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica do Amazonas (DPTC), que também estiveram presentes no local do crime, detectaram 14 perfurações de arma de fogo no corpo da vítima. Os tiros atingiram a barriga, cabeça e as costas dele, conforme informou a perícia.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do cadáver, que deve passar por exame necroscópico e aguardar a identificação de familiares, na sede do órgão. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

