Polícia procura suspeito de sequestro, tortura e extorsão em Manaus

O crime ocorreu no dia 15 de dezembro, no bairro Educando, zona Sul de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) pede a ajuda da população na divulgação da imagem de Gilvan dos Santos Ribeiro, suspeito por ter sequestrado e torturado uma pessoa, que não teve a identidade divulgada, para extorqui-la. O crime ocorreu no dia 15 de dezembro, no bairro Educando, zona Sul de Manaus.

Segundo o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, a vítima teria sido sequestrada por pelo menos seis ladrões, dos quais cinco já foram presos.

“No dia seguinte a ação do grupo criminoso, nós conseguimos resgatar a vítima e prendemos cinco suspeitos, mas Gilvan conseguiu escapar. Ingressamos com o pedido de prisão dele, que já foi expedido pela Justiça. Agora estamos realizando trabalhos investigativos, e contamos com o apoio da população para encontrá-lo”, explicou a autoridade.

Disque-denúncia

Quem tiver informações sobre a localização de Gilvan pode entrar em contato, de forma anônima, com a DEHS pelo número (92) 3636-2874, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

