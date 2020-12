PM prende nove suspeitos de cometerem crimes no AM, nas últimas 24h

Segundo a polícia, ainda durante as ocorrências foram registradas as apreensões de três armas de fogo, 20 munições e porções de entorpecentes | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - A Polícia Militar registrou a prisão de nove suspeitos de diferente crimes e a apreensão de dois adolescentes, somente nas últimas 24 horas. As ações policiais ocorreram em Manaus e em quatro cidades do interior do Amazonas, entre terça-feira (29) e a madrugada de hoje (30).

Segundo a polícia, ainda durante as ocorrências foram registradas as apreensões de três armas de fogo, 20 munições, porções de entorpecentes, além de dinheiro proveniente de atividades criminosas. Três carros que possuíam restrição de roubo e furto foram localizados.

Manaus

Conforme a polícia, na zona sul da capital, dois homens, de 27 e 36 anos, foram presos com dez trouxinhas de cocaína por policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O caso foi registrado no bairro Morro da Liberdade, e a dupla encaminhada até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Em outra ação policial, um adolescente de 15 anos foi apreendido por policiais da Força Tática, com aproximadamente 500 gramas de cocaína, um revólver calibre 32, além de quatro munições intactas, na rua Ipixuna, bairro Centro, na zona Sul. Ele foi conduzido até a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Ainda de acordo com as autoridades, um homem de 22 anos foi preso por policiais da 13ª Cicom, pela receptação de um veículo que apresentava restrição de roubo, no estacionamento de um posto de gasolina localizado no bairro Cidade de Deus, zona norte. O 6º DIP registrou o flagrante.

Interior

Dois homens, de 22 e 34 anos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos por porte ilegal de arma de fogo, na cidade de Tonantins, a 865 quilômetros de Manaus. Com eles foram apreendidos um revólver, uma pistola e 16 munições de diferentes calibres. A dupla estaria planejando o roubo a uma agência bancária da cidade.

Os municípios de Barreirinha, Lábrea, Santo Antônio do Içá e Tonantins também registraram prisões e apreensões no período.

