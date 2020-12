Vídeo: dupla apanha da população após roubo no União da Vitória

Os policiais da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados com a informação que a dupla estava em fuga | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Uma dupla suspeita de cometer assaltos foi agredida pela população na tarde desta quarta-feira (30), após tentarem cometer um roubo na comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã-Açú, na zona Oeste de Manaus. Eles ainda conseguiram fugir do local, mas foram presos no bairro Santa Etelvina, na zona Norte.

A vítima contou que a dupla estava em um veículo e quando anunciaram o assalto, ele gritou, alarmando o crime. A dupla foi agredida, mas conseguiu fugir no carro.

Os policiais da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados com a informação que a dupla estava em fuga. Eles conseguiram interceptar os suspeitos na avenida Sete de Maio. No carro, haviam vários materiais utilizados para arrombamento de casas.

Devido aos ferimentos, eles foram levados a uma unidade hospitalar e posteriormente foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles devem responder por roubo e ficar à disposição da Justiça.

