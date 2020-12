Assaltante é baleado na cabeça ao invadir casa de policial em Manaus

Manaus - Elielson C. D. S, de 39 anos, foi baleado na madrugada desta quarta-feira (30), por volta das 3h50, após invadir a casa de um investigador da Polícia Civil do Amazonas, de 42 anos.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no loteamento Tapajós Duque de Caxias, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. O policial, que se assustou com a presença de Elielson dentro da sua casa, acabou efetuando um tiro que atingiu a cabeça do suspeito.

Segundo a polícia, o tiro foi de raspão e o homem foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

O suspeito permanece estável na unidade hospitalar e a ocorrência será investigada pela Polícia Civil.