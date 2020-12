Em Manaus, dois são feridos durante assaltos nesta quarta (30)

As vítimas reagiram aos dois assaltos | Foto: Reprodução

Manaus - Duas pessoas ficaram feridas após assaltos ocorridos nesta quarta-feira (30). Os dois casos aconteceram durante a madrugada e as lesões foram causadas por arma branca e arma de fogo. Os dois sobreviveram. Os crime ocorreram na Zona Leste e Norte de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, o primeiro caso aconteceu por volta das 2h45, quando Samuel D. S. L, de 35 anos, deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Ele levou duas facadas pelo corpo. Um dos golpes atingiu o braço esquerdo e o outro as costas da vítima.

Para os policiais , o homem contou que reagiu a uma tentativa de assalto dentro do Terminal de Integração 4, na Zona Norte de Manaus. No entanto, ele não deu mais detalhes da ação.

Já o segundo caso foi registrado por volta das 3h20. Jimmy E. M. D. S, de 40 anos, deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, com dois tiros, sendo um no abdômen e outro na mão esquerda. Segundo a vítima, o crime aconteceu na alameda Cosme Ferreira, no bairro São José Operário, naquela mesma zona, quando ele parou o carro em uma banca de churrasco. Ele teria reagido a uma tentativa de assalto.

Não há informações sobre o estado de saúde dos dois homens. Os casos devem ser investigados pela Polícia Civil .

