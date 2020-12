Suspeito de roubar e clonar veículos é preso após troca de tiros

Os policiais conseguiram apreender os veículos usados pela quadrilha | Foto: Ayrton Senna





Manaus - Após trocar tiros com a polícia, um homem identificado como Richard Fernando, apontado como membro de uma quadrilha especializada em roubar e clonar veículos, foi preso na noite desta quarta-feira (30), na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Segundo a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), as investigações em torno do caso tiveram início depois que a polícia descobriu que uma quadrilha envolvida em, pelo menos, cinco roubos de carros somente nas três últimas semanas, estava negociando os automóveis no estacionamento de um supermercado da zona leste.

“Nós montamos campana para aguardar a chegada da quadrilha e surpreendê-la no momento em que os bandidos negociariam esses veículos. Só que, assim que avistaram a presença da polícia no local, o grupo começou a atirar contra a nossa equipe”, explicou o delegado Cícero Túlio, titular da DERFV.

Os dois carros são roubados | Foto: Ayrton Senna





Ainda de acordo com a polícia, durante a troca de tiros, a equipe de investigação conseguiu capturar Richard, enquanto os demais membros do bando conseguiram fugir em um carro modelo Gol. Ninguém ficou ferido.

“Além de aprendermos o carro que estava em posse de Richard, um Cobalt. Encontramos o Gol abandonado em uma via, depois de ter sido utilizado na fuga dos outros integrantes da quadrilha. Os dois veículos apresentam restrição de roubo”, pontuou o delegado.

Conduzido à sede da Especializada, Richard foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, receptação e associação criminosa. Ele será, ainda, indiciado por roubo e organização criminosa. Após os trâmites na Delegacia, ele deverá ser encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Foragido

"Bolacha" é procurado pela polícia | Foto: divulgação





Um dos membros do grupo criminoso já foi identificado pela polícia, trata-se de Adriano Fogaça, conhecido como “Bolacha”. Segundo a DERFV, ele teria participação em todas os roubos e nas clonagens dos veículos cometidos pela quadrilha.