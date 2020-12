Novo ataque a tiros na Galeria dos Remédios deixa uma pessoa morta

Manaus - Na véspera do ano novo, um homem identificado como Paulo Sérgio Nascimento dos Santos, de 42 anos, conhecido como "pato Rouco", foi executado na frente dos filhos e da companheira, no início da tarde desta quinta-feira (31). O caso aconteceu na Galeria dos Remédios, bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Dois criminosos desceram de um carro e efetuaram diversos disparos contra a vítima - que morreu ajoelhada na escadaria da Galeria - que já foi palco de outras mortes. O crime acontece três meses depois dele ter escapado de uma tentativa de homicídio no mesmo lugar. No dia 25 de setembro deste ano, um tiroteio - também ocorrido na Galeria dos Remédios - deixou um homem morto e uma grávida ferida.

Segundo informações de permissionários que trabalham no local, "Pato Rouco" era o alvo desse primeiro atentado, mas havia conseguido fugir. Desta vez, a sorte não foi a mesma. Por outro lado, os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que as testemunhas também apresentaram uma segunda versão para o crime. Segundo elas, Paulo estaria realizando compras com a família e foi surpreendido pelos assassinos.

Após os tiros, os familiares de Paulo deixaram o local e os suspeitos fugiram. Paulo Sérgio já teria sido vítima de tentativa de homicídio em, pelo menos, três outras ocasiões. A polícia vai investigar se os mesmos atiradores atuaram nos dois ataques.

O corpo da vítima deve ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e passará por exame de necropsia. A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá investigar a motivação e a autoria do crime.





Veja a reportagem feita no local do crime: