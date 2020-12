Homem e menor de idade são presos por tráfico de drogas, em Manaus

Os jovens foram levados a delegacia , onde ficaram a disposição da justiça | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Dois jovens, um de 18 e outro de 17 anos foram presos por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (30). As detenções ocorreram em lugares diferentes de Manaus, mas ambas pelo mesmo crime.

O rapaz maior de idade foi preso na rua Mário Ypiranga Monteiro, bairro Tancredo Neves, por policiais militares da Força Tática. A equipe fazia o patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia de comércio ilegal de drogas. A equipe se deslocou até o endereço e abordaram o jovem. Durante a revista pessoal foram encontradas oito porções de maconha, 12 porções de cocaína e uma quantia de R$ 155,00 e dois aparelhos celulares.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao tráfico | Foto: Divulgação/PMAM

Já o menor de idade foi detido no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade. Nesse caso, os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), apreenderam o adolescente de 17 anos por envolvimento no tráfico de drogas. Segundo a equipe, durante um patrulhamento foi realizada a abordagem do menor, no beco Santa Luzia. O rapaz tentou fugir, mas acabou capturado.

Na tentativa de fuga, o adolescente deixou para trás uma bolsa com dez porções de maconha tipo "skunk", uma grande porção da mesma substância, e uma balança digital.

O homem foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o adolescente para à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para serem realizados os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mãe é suspeita de tentar vender filho para quitar dívidas com drogas

Homem coloca ladrões para correr com pá de lixo; veja vídeo