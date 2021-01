Em Manaus, homem é assassinado nos primeiros minutos de 2021

A vítima foi executada com um tiro no peito | Foto: Divulgação

Manaus - O ano novo mal havia chegado, mas a capital amazonense já registrava o primeiro homicídio de 2021. O pintor Marcos Nascimento Mota, de 26 anos, foi morto a tiros, no início da madrugada desta sexta-feira (1º), na rua Joinville, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a vítima era um detento em regime semiaberto.

De acordo com as autoridades, dois criminosos, que ainda não foram identificados, teriam se aproximado de Marcos e o executado com um tiro no peito. O pintor não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, enquanto a dupla fugiu do local.

Ainda conforme a polícia, a vítima era monitorada por uma tornozeleira eletrônica, o que indica que ela cumpria pena em regime semiaberto.

O corpo de Marcos foi removido pelo Instinto Médico Legal (IML), onde passou por exame necroscópico. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá investigar a autoria e motivação do crime.

Em menos de duas semanas, rua Joinville registra dois homicídios

No dia 18 de dezembro, uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi encontrada morta em um igarapé, situado na rua Joinville. A vítima estava seminua e com as roupas intimas abaixo do joelho.

