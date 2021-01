Polícia recupera carro que havia acabado de ser roubado em Manaus

O automóvel foi entregue ao proprietário, pois ainda não havia sido realizado o registro de roubo | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram, na noite de quinta-feira (31), um veículo, modelo Fiat Uno, que havia sido roubado no bairro São Jorge, zona Centro-oeste da capital amazonense.



As autoridades foram acionados, por volta das 22h, com a informação de que três homens haviam levado o veículo, durante um assalto no bairro São Jorge. Após buscas pela área, o carro foi encontrado abandonado na rua Comendador Vicente Cruz, bairro Santo Antônio.

O automóvel foi entregue ao proprietário, pois ainda não havia sido realizado o registro de roubo.

Outro caso

Após trocar tiros com a polícia, um homem identificado como Richard Fernando, apontado como membro de uma quadrilha especializada em roubar e clonar veículos, foi preso pela Polícia Civil, na noite da última quarta-feira (30), na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Passageiro leva tiro na boca durante assalto a ônibus, em Manaus

Novo ataque a tiros na Galeria dos Remédios deixa uma pessoa morta