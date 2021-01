Em Lábrea, homem é detido após quase matar ex-companheira

Após procedimentos legais, o homem foi detido e encaminhado, juntamente com a arma, uma garrucha calibre 22 e sete munições intactas, à Delegacia Regional de Polícia de Lábrea para as providências | Foto: Divulgação

Manaus – A Polícia Militar (CIPM) deteve um homem de 51 anos de idade após ser acusado de efetuar disparo com arma de fogo em frente a uma residência na rua José Germano, em Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus) na tarde da última sexta-feira (1).

Segundo os policiais, a equipe recebeu denúncia pelo 190 sobre o procedimento do homem e foi ao local, mas não encontrou o suspeito. Contudo, às 16h30 compareceu no quartel da unidade policial uma mulher de 35 anos que apontou o seu ex-companheiro de 51 anos como autor do disparo, supostamente por ciúme.

Ele confirmou ter efetuado o disparo com arma de fogo, que estaria no quarto que ocupa, onde os policiais encontraram de fato o armamento.

