Homem é morto com tiro na cabeça no bairro Santo Agostinho

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (3) | Foto: Bruna Oliveira

Manaus – Um homem identificado pela polícia como Allen Alves Barbosa, de 33 anos, morreu durante a madrugada deste domingo (3), após ser atingido com um tiro na cabeça no beco da Paz, bairro Santo Agostinho, na zona Oeste de Manaus. Não há informações sobre a motivação do crime.

Segundo testemunhas, a vítima estava na frente da própria residência quando foi alvejado por uma dupla, que fugiu sem ser identificada. O homem foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto logo após o ataque, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu na unidade médica.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo, e a ocorrência deve ser investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

