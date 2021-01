PM apreende material entorpecente no Porto São Raimundo

Ninguém chegou a acusar a propriedade | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam uma sacola plástica contendo material entorpecente na embarcação Comandante Natal VII, ancorada no Porto de São Raimundo, por volta do meio-dia do último sábado (2), na Zona Oeste da capital amazonense.

Após serem autorizados, os policiais adentraram o barco e observaram a sacola posicionada longe dos presentes na embarcação. Questionados, ninguém acusou propriedade.

Os policiais recolheram a sacola e, após revista, encontraram nela três porções médias de supostamente material entorpecente, que foi entregue no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Homem é morto com tiro na cabeça no bairro Santo Agostinho

Em Lábrea, homem é detido após quase matar ex-companheira