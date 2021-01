Sem roupas e amarrado, corpo de homem é achado em casa no Vieiralves

O cadáver foi removido para o IML | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Sem roupas e com as pernas amarradas, o corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado com facadas nas costas, na noite deste domingo (3). O fato aconteceu na rua João Valério, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.



De acordo com as autoridades, o cadáver já estava em estado de decomposição quando foi encontrado em uma casa abandonada. A vítima aparentava ser um jovem com idade entre 20 a 25 anos. A polícia acredita que o corpo já estaria no local há, pelo menos, dois dias.

Após ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML), o corpo do homem passou por exame necroscópico, no qual peritos legistas detectaram lesões causadas por perfurações de faca nas costas da vítima.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

