Foragido da Justiça tem casa invadida e é morto com 7 tiros em Manaus

Manaus - Um foragido da Justiça, identificado como Willas Januário dos Santos, de 37 anos, foi executado com sete tiros dentro da própria casa, na noite deste domingo (3), no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a vítima tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e por roubo.

De acordo com a equipe da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois criminosos, que ainda não foram identificados, teriam invadido a casa do foragido e efetuado os disparos contra ele. A vítima morreu na hora, enquanto a dupla fugiu do local.

Ainda conforme as autoridades, Willas tinha envolvimento com a venda de entorpecentes, e estava sendo procurado pela Justiça. Ele possui dois mandados de prisão em aberto, sendo um por tráfico de drogas e outro por roubo.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

