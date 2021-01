Suposto artefato explosivo é deixado em condomínio de Manaus

Os policiais especializados foram até o condomínio | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Uma ameaça de bomba aterrorizou na noite de domingo (4), moradores do conjunto Senador João Bosco, no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus. Uma caixa de entrega de lanches foi abandonada na localidade e causou a suspeita.

De acordo com a equipe do Grupo Marte, foi um morador da área que desconfiou da caixa abandonada na entrada de um dos blocos. O objeto passou o dia todo no local.

Os policiais especializados foram até o condomínio, isolaram a área e recolheram o objeto suspeito. Moradores tiveram de se afastar do local durante a ação.

Os vestígios foram recolhidos para realização de um relatório técnico que irá confirmar ou não se o objeto se trata de um artefato explosivo.

Leia mais:

Comerciante é salvo da morte após tiro atingir panela; veja vídeo