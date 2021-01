Após cometer roubo, dupla cai de moto e acaba presa pela Força Tática

Além da motocicleta, a polícia também recuperou uma carteira porta-cédula e um celular | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Dois homens, de 29 e 30 anos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos após roubarem uma moto, na noite deste domingo (3). A ação policial ocorreu no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.



De acordo com a Polícia Militar, a perseguição aos dois suspeitos teve início quando uma equipe da Força Tática foi acionada por um homem que informou ter sido assaltado e que o autor do crime havia levado sua motocicleta modelo Honda Fan, de cor vermelha.

Na ocasião, a vítima relatou que o veículo tinha rastreador, e passou as informações de localização aos policiais, que conseguiram encontrar a moto sendo conduzida pela dupla. Os dois suspeitos tentaram fugir assim que perceberam a chegada da viatura, mas acabaram caindo no chão e foram capturados, segundo informou as autoridades.

Além da motocicleta, a equipe da Força Tática também recuperou uma carteira porta-cédula e um celular que haviam sido roubados da mesma vítima.

Os dois homens foram encaminhados para o 14⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante por roubo majorado. A dupla já tinha passagem por tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Foragido da Justiça tem casa invadida e é morto com 7 tiros em Manaus

Sem roupas e amarrado, corpo de homem é achado em casa no Vieiralves