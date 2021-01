Mulher tenta esfaquear esposo, mas atinge amante em Eirunepé, no AM

Ana Mara irá responder pelo crime de homicídio qualificado | Foto: Reprodução

Eirunepé - Mara da Silva, de 24 anos foi presa na noite deste domingo (3), após ser apontada como a autora da morte de Laine Souza da Silva, de 16 anos.

Segundo informações da assessoria do Portal Em Tempo , o crime aconteceu na mesma noite da prisão, quando Ana Mara encontrou, na casa do vizinho, seu esposo e Laine, com quem ele possivelmente mantinha um relacionamento amoroso.

Na ocasião, a mulher discutiu com o companheiro e tentou agredir a adolescente, momento em que foi atacada pelo homem.

De acordo com o investigador Gonzaga Júnior, gestor da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), a mulher tentou acertar o marido, mas acertou a amante, que morreu após o golpe de faca.

“Após discussão e agressão física, Ana Mara foi a sua residência e pegou uma faca, a fim de machucar seu companheiro. Entretanto, acabou atingindo a adolescente, que veio a óbito ainda no local do fato”, mencionou Gonzaga

Ana Mara irá responder pelo crime de homicídio qualificado e, após os procedimentos cabíveis, ela permanecerá na carceragem da DEP, à disposição da Justiça.

