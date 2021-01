Vídeo: Homem leva dez facadas ao defender grávida de ataque do ex

O tio de Alexander disse que o sobrinho toma remédios controlados | Foto: Reprodução

Um jovem foi atingido com dez facadas ao tentar defender a amiga grávida do ataque do ex-namorado. O crime aconteceu no último dia de 2020, na zona oeste do Rio de Janeiro. O autor da violência, Alexander da Silva, vai responder em liberdade pelo atentado.

"Ele partiu para cima de mim e começou a me esfaquear", contou Yan de Oliveira, que levou golpes no peito, nas costas e nas pernas. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Pedro II, no bairro de Santa Cruz.

Segundo o rapaz, o acusado teria chegado ao píer em que o grupo de colegas estava reunido chamando por Fabiana, sua ex-companheira. Yan teria pedido para que ele não se aproximasse. Diante da situação, a adolescente grávida passou mal e foi auxiliada pelos amigos. Depois disso, os ataques se iniciaram.

O tio de Alexander disse que o sobrinho toma remédios controlados e que não teve a intenção de ferir ninguém.

"Tenho receio porque ele tentou matar o próprio filho e uma menina que já nem era sua namorada. Foi uma coisa sem alma, sem coração, ele não pensou em nada", relatou Yan.

