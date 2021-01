Trio é preso com arma caseira antes de cometer arrastões em Manaus

O caso foi apresentado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um trio, composto por uma mulher e dois homens, foi preso no final da tarde desta segunda-feira (4), na rua 24 de Maio, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Eles estavam com uma arma caseira prestes a cometer arrastões pela cidade.



De acordo com a equipe da Força Tática, os suspeitos estavam em um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, quando foram abordados. Dentro de uma mochila, que estava com um dos homens, foi encontrada a arma .

"Os três confessaram que iriam cometer roubos naquela área da cidade. O intuito deles era arrecadar dinheiro pois alegaram dever o tráfico de drogas. Os suspeitos receberam voz de prisão e agora devem responder à Justiça", explicou um dos policiais que participou da ação.

O caso foi apresentado no 6°Distrito Integrado de Polícia (DIP)

