Após tentar estuprar neta, idoso é espancado e amarrado em Manaus

Suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável | Foto: Divulgação

Manaus - Após tentar abusar sexualmente da própria neta, uma adolescente de 13 anos, um idoso de 61 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (4), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, o suspeito foi amarrado e agredido por moradores da área, que ficaram revoltados após descobrirem o caso.

De acordo com informações da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o idoso teria tentado passar a mão nas partes íntimas da neta, quando a vítima gritou pedindo socorro.

A mãe da adolescente e filha do suspeito foi quem chamou a polícia. No entanto, antes mesmo das autoridades chegarem no local, o suspeito foi agredido e teve os pés e as mãos amarrados por moradores, que decidiram fazer Justiça com as próprias mãos.

O idoso ficou imobilizado em via pública até a chegada da equipe da 14ª Cicom. Ferido, o suspeito ainda foi conduzido pelos policiais até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Depois foi levado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Leia mais

Acusado de estuprar e matar bebê de 1 ano é transferido para Parintins

Menina relata estupro para 'amiguinha' de escola e padrasto é preso