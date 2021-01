Homem oferece carona, muda trajeto e estupra jovem, em Eirunepé, no AM

A vitima aceitou a carona pois conhecia o homem | Foto: Reprodução

Manaus – Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (5), após abusar sexualmente de uma jovem de 24, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Eirunepé, distante 1.160 quilômetros de Manaus.

Segundo informações da assessoria da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), ao Portal Em Tempo, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé, eles receberam a denúncia do estupro e foram até uma unidade hospitalar do município, pois a vítima estava passando por atendimentos médicos.

Em depoimento, a jovem relatou que estava voltando para casa, após sair de um evento. O homem a abordou e lhe ofereceu uma carona. Ela aceitou pois já o conhecia.

Ele mudou o caminho e começou a agredi-la fisicamente. Consequentemente, arrancou sua roupa e consumou o ato. Ele também a ameaçou e roubou seu aparelho celular, para garantir que ela não contasse sobre o delito. O homem fugiu.

O autor do crime foi encontrado na casa de sua enteada, escondido dentro de um banheiro. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. Ele foi autuado em flagrante por estupro e roubo. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

Leia mais:

Homem vai cobrar aluguel no Viver Melhor e acaba morto com 8 tiros