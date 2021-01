Casal é preso por tráfico de drogas no Viver Melhor

Manaus - Alana M. G, de 21 anos e Gabriel S. C., de 23 anos, foram presos na noite de segunda-feira (4), na rua Sete, do conjunto Viver Melhor, Zona Norte de Manaus. Eles estavam com porções de drogas e dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, a ação iniciou após denúncia anônima informando a prática ilícita. Após a abordagem de rotina, foram localizadas sete porções de cocaína, uma porção de oxi, um frasco com sementes de maconha, além de 30 papelotes de LSD e R$ 150.

O casal recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia Mais