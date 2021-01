Suspeito de assalto é espancado por moradores no Colônia Terra Nova

Manaus - Jardel da Costa Oliveira, de 39 anos, foi espancado na tarde desta terça-feira (5), após tentar assaltar um mercadinho na avenida Bom Pastor, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com um funcionário do local, um adolescente de 16 anos, Jardel anunciou o assalto com uma faca e pediu para que ele passasse a renda do caixa e o aparelho celular.

O adolescente conseguiu chamar um colega que travou luta corporal e desarmou Jardel. Os moradores da área perceberam a ação criminosa e perseguiram o suspeito, que foi agredido fisicamente. Os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e resgataram o suspeito antes que ele fosse linchado.

Jardel foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar. Após receber alta, ele foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

