Ônibus da linha 011 é assaltado por dupla armada em Manaus

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um ônibus da linha 011 foi assaltado na tarde desta terça-feira (5). Dois suspeitos anunciaram o crime e os passageiros viveram momentos de terror. A ação aconteceu enquanto o ônibus trafegava na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com uma das passageiras, que preferiu não se identificar, os dois homens subiram no coletivo se passando por passageiros. Nas proximidades da entrada da avenida do Turismo, eles fizeram o motorista desviar a rota e anunciaram o crime.

Com a arma de fogo, eles subtraíram aparelhos celulares, bolsas e a renda do ônibus. Após o crime , eles fugiram por uma área de mata.

O motorista, cobradora e passageiros do ônibus foram ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) registrar o Boletim de Ocorrência (BO), no entanto, foram orientados a formalizar a ocorrência pela Internet, pelo site da Delegacia Interativa . O crime deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia Mais

Ônibus da linha 560 é assaltado por cinco criminosos em Manaus

Revolta: passageiros reagem e matam assaltante de ônibus em Manaus