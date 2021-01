Dois são baleados em troca de tiros na Compensa e um morre

Manaus - Luiz Carlos dos Santos Souza, de 26 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (5), por volta das 19h, nas proximidades da base da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na rua Maria Amorim Neves, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Um adolescente também foi baleado após a troca de tiros no local.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em um campo jogando futebol quando foi surpreendida por criminosos. Houve uma troca de tiros e a vítima e um adolescente foram alvejados.

Os próprios companheiros do time dele o socorreram. A população tentou carregar o homem até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas acabaram desistindo ao verem que ele não tinha mais os sinais vitais. O corpo foi deixado na calçada em frente a uma base da Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou no local para prestar socorro, mas apenas constatou o óbito. O outro adolescente foi socorrido pela população e levado à unidade hospitalar. Familiares estiveram no local onde o corpo foi deixado e, debaixo de chuva, choraram pela morte da vítima. A Polícia Militar fez o isolamento do local.

O caso será investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).