Vídeo: vítimas reagem, lutam com bandidos e são baleadas em Manaus

O caso ocorreu na comunidade Nova Floresta, Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens de 31 e 34 anos foram baleados na tarde desta terça-feira (5), após reagirem e lutarem com bandidos durante um assalto a uma empresa de telecomunicações, na avenida Topázio, comunidade Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus.

Segunda uma funcionária do estabelecimento que presenciou a ação criminosa e preferiu não se identificar, uma dupla de bandidos já entrou na sede da empresa anunciando o assalto. Além de roubarem o celular da recepcionista, que está grávida, os criminosos exigiram a chave da moto do cliente de 34 anos e a renda da empresa.

“Eles estavam xingando bastante. Um deles foi logo para fora, ligou a moto do cliente e aguardava o comparsa para fugirem juntos. Enquanto o outro, que estava de camisa vermelha, continuou ameaçando a recepcionista, dizendo que se ela não repassasse o dinheiro do caixa da empresa, eles iriam atirar”, relatou a testemunha.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o bandido se preparava para recolher a renda do estabelecimento quando o cliente reagiu e tentou atingi-lo com um capacete.

Eles iniciaram uma luta corporal e, durante a briga, acabaram saindo para a calçada da avenida. Na ocasião, a companheira do cliente e um outro rapaz, de 31 anos, que passava pelo local, ainda tentaram ajudá-lo.

No entanto, o bandido conseguiu se desvencilhar da briga e atirou contra as vítimas. O rapaz de 31 anos foi baleado no braço e na barriga, enquanto o homem de 34 anos acabou sendo atingido por dois tiros, na coxa e na costela, já a esposa dele não ficou macucada.

Após efetuar os disparos, o criminoso fugiu com o comparsa na moto que roubaram da vítima.

Os dois homens foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, e passaram por cirurgia. O rapaz de 31 anos já recebeu alta, enquanto a vítima de 34 anos continua internada.

Até o fechamento desta matéria, nenhum do dois bandidos haviam sido preso. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja

| Autor: Divulgação





Leia mais

Dois são baleados em troca de tiros na Compensa e um morre

Morador de rua é morto a tijoladas enquanto dormia no Jorge Teixeira

Vídeo: Mulher leva tiro na cabeça ao tentar separar briga de casal