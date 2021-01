Detento do semi-aberto é morto a tiros no Tarumã em Manaus

Após varredura em uma área de mata a beira do ramal, o cadáver foi localizado. A vítima tem aproximadamente entre 20 e 30 anos. | Foto: Suyanne Lima





Manaus - O corpo de um detento do regime semiaberto ainda não identificado, morto a tiros, foi encontrado na noite desta quarta-feira (6), na rua Aruanda, no Ramal da Prainha, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.



De acordo com informações da Polícia Militar, os moradores da área ouviram os disparos de arma de fogo e acionaram a equipe policial para comparecer em um locar conhecido como ponto de "desova" de corpos.

Após varredura em uma área de mata a beira do ramal, o cadáver foi localizado. A vítima tem aproximadamente entre 20 e 30 anos.

As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e Insituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

