Idoso de 62 anos é preso após agredir a própria companheira em Manaus

O suspeito teria utilizado uma arma branca para machucar a companheira | Foto: divulgação

Manaus - Um idoso de 62 anos foi preso após agredir a própria companheira, um mulher de 35 anos, com uma arma branca no ombro, na noite desta quarta-feira (6). O caso aconteceu no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

Segundo as autoridades, vizinhos do casal perceberam que vítima estava sendo agredida e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem no endereço, os agentes identificaram que a vítima estava com um ferimento no ombro direito provocado pelo suspeito, que teria utilizado uma arma branca para machucar a companheira.

O idoso recebeu voz de prisão, e foi levado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) da zona Centro-sul, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

*Com informações da assessoria.

