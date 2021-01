Após levar pedrada, homem se vinga e mata rival a facada em Manacapuru

O autor do crime alega que foi atingido por uma pedra pelo rival e o matou como vingança | Foto: Reprodução

Manacapuru- Francivaldo Cordeiro dos Santos, de 31 anos foi preso nesta quarta-feira (6) após ter matado Wuidson dos Santos Souza, de 24 anos, na Praça 16 de Julho, bairro Centro, em Manacapuru. O autor do crime alega que foi atingido por uma pedra pelo rival e o matou como vingança.

Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ao Portal Em Tempo , por meio do delegado Rodrigo Torres a desavença entre o autor e a vítima causou o crime.

“Na unidade policial, ele informou que no dia anterior, havia ocorrido uma desavença entre ele e a vítima, após Wuidson jogar uma pedra nele. No dia do crime, a vítima, ao avistá-lo, levantou a camisa, segundo ele mostrando uma faca, e dizendo que naquele dia ele ia morrer. Ele desceu até o barco que trabalhava, pegou uma faca e subiu. Foi neste momento que ele esfaqueou a vítima”, mencionou o delegado.

A polícia foi informada que o autor havia sido perseguido e agredido por populares, que o detiveram por conta própria na rua Beira Rio, onde realizaram a prisão do mesmo. Ele foi levado para o hospital e após atendimento médico foi conduzido para delegacia, onde confessou a prática do crime.

Francivaldo foi preso em flagrante pela prática do crime de homicídio qualificado e permanece na carceragem do DIP, onde estará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

