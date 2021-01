Vídeo: jovem é morto a tiros no Novo Aleixo, em Manaus

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: César Gomes

Manaus - André Luiz Pinto Pinheiro, de 22 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (7), após um ataque na rua Abguar Bastos, do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em via pública, quando foi surpreendida por dois suspeitos em uma motocicleta. Eles chegaram atirando e posteriormente levaram o aparelho celular do jovem.

A vítima ainda chegou a ser socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi conduzida à unidade hospitalar. André foi atingido por dois tiros, sendo um no peito e um na costela e não resistiu aos ferimentos.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil. Segundo a mãe, o jovem não tinha antecedentes criminais.

