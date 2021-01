Vídeo: Casal assalta hotel no Centro e bandido exige cerveja gelada

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal ainda não identificado cometeu um assalto no final da tarde de terça-feira (7), por volta das 17h30, em um hotel situado na avenida Floriano Peixoto, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. A ação foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Ousado, o suspeito ainda exigiu que a recepcionista pegasse uma cerveja gelada e ainda escolheu a marca.

De acordo com os funcionários, o casal chegou no hotel se passando por cliente e perguntou se haviam quartos disponíveis. A mulher trancou a porta do estabelecimento e o homem anunciou o assalto.

"Como o hotel estava lotado, a funcionária que estava na recepção disse que não haviam mais quartos. Ela ainda percebeu a atitude suspeita deles, mas quando tentou se afastar da bancada, foi rendida pelo criminoso com a arma de fogo. Ele pediu o dinheiro do caixa, aparelho celular e a bolsa dela. Em seguida, ele ainda olhou para o cordão que ela carregava no pescoço e disse que iria deixar com ela, mas pediu uma cerveja bem gelada. Só que ele ainda escolheu a marca da bebida. Ele colocou as cervejas em uma sacola e fugiu com a mulher. A recepcionista ainda ficou trancada", contou uma funcionária do hotel em entrevista à um canal de televisão.

É a primeira vez que o hotel foi assaltado. Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e tiveram acesso às câmeras de segurança. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil . Denúncias sobre a identificação e paradeiro do casal podem ser feitas ao número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Veja o vídeo que registrou parte da ação criminosa:

