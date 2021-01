Vídeo: restos mortais são achados em beliche de penitenciária do Pará

O material será encaminhado para Belém para a perícia | Foto: Reprodução

Palco de um dos maiores massacres do país, o antigo Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, com 58 detentos mortos, ainda segue com marcas da violência. Fragmentos de ossos foram encontrados em escombros um ano e cinco meses após o massacre.

Os trabalhadores que estão realizando a limpeza do local encontraram vestígios de restos mortais. Os fragmentos de ossos estavam em um beliche velho, que permaneceu em um dos blocos consumidos pelo fogo durante o massacre.



O material será encaminhado para Belém para a perícia. Existe a suspeita de que os ossos encontrados possam ter ficado no local após toda a investigação feita na época. No entanto, somente o resultado do exame de DNA poderá informar de quem são os fragmentos.

