Traficante é preso com porções de cocaína, maconha e oxi no AM

Ele ao perceber a presença da equipe policial, ainda tentou correr para dentro casa onde mora | Foto: Divulgação

Codajás- Um jovem de 18 anos foi preso nesta sexta-feira (8), durante operação policial deflagrada em Codajás (distante 240 quilômetros de Manaus). Ele estava com porções de cocaína, maconha do tipo skunk e oxi.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão do suspeito aconteceu na rua Plínio Coelho, no bairro Laguinho, após denúncias. Ele ao perceber a presença da equipe policial, ainda tentou correr para dentro casa onde mora.

Na residência foram encontrados 45 gramas de maconha do tipo skunk, 111 pinos de cocaína, 111 trouxinhas de oxi, dois aparelhos celulares, tres balanças de precisão, material para embalo de drogas e R$ 150.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado na 78° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

