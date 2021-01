Vídeo: homem é preso novamente por cometer assaltos em Manaus

Adamor recebeu voz de prisão em flagrante por roubo | Foto: César Gomes e Reprodução

Manaus - Adamor P. do V. F., de 51 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (8), na avenida Francisco de Queiroz, no conjunto Manôa, na zona Norte de Manaus. Ele havia cometido um assalto instantes antes e já é conhecido por crimes nas fichas policiais.

De acordo com o soldado Rodrigo Bastos, da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma mulher foi surpreendida pelo suspeito no momento em que aguardava um carro por aplicativo na frente da casa onde mora no conjunto Ribeiro Júnior, na zona Norte de Manaus. Ele anunciou o assalto e roubou o aparelho celular dela.

"Fomos acionados pelo 190 com as informações de que um homem estava utilizando um veículo modelo Chevrolet Cobalt, de cor prata e placas PHE-6C52 para assaltos na área. Realizamos o patrulhamento e localizamos o carro na frente de um supermercado. Durante a abordagem avistamos dois aparelhos celulares e ele chegou a informar que um era da filha dele. Mas para o azar do suspeito, o telefone tocou e quando atendi era o filho da vítima que havia sido roubada", explicou o soldado.

Adamor recebeu voz de prisão em flagrante por roubo e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conhecido da Polícia

A Polícia informou que Adamor já tem pelo menos outras quatro passagens por roubo.

No dia 5 de novembro de 2020, ele foi preso após cometer um assalto a uma jovem no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Câmeras de segurança registraram o crime.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o suspeito utilizando o mesmo carro, rendeu a vítima no momento em que ela saía de uma casa na rua Sete, no Alvorada. Com uma arma de fogo, ele ameaçou a mulher.

