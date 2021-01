Mercadoria avaliada em R$ 350 mil é recuperada pela PM em Manaus

Manaus - Equipes da Força Tática recuperaram na tarde desta sexta-feira (8), por volta das 13h, uma mercadoria roubada avaliada em R$ 350 mil em um galpão abandonado na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações repassadas pelo tenente Yamagata da Força Tática, a ação iniciou após denúncias anônimas informando que homens em atitude suspeita estavam no galpão com mercadorias.

Os proprietários da empresa foram localizados e o material será devolvido | Foto: divulgação

As equipes se deslocaram ao lugar e encontraram os materiais alimentícios que haviam sido roubados de um caminhão baú, por volta das 8h30, no bairro Vila da Prata, na Zona Oeste.

Ao todo, foram apreendidos 219 fardos de leite composto, 135 fardos de leite integral e 109 caixas de produtos variados. Os proprietários da empresa foram localizados e o material será devolvido.

A ocorrência foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja a reportagem: