Homem esfaqueia mulher para vingar ataque e é preso em Manaus

Manaus - Vitor L. D. S, de 24 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (8), por volta das 11h45, após desferir dois golpes de punhal em uma mulher de 34 anos. A ação aconteceu nas proximidades da Feira da Banana, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A tentativa de homicídio seria uma vingança a um ataque cometido pela irmã da vítima contra a mulher de Vitor.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária, que participa de uma operação na localidade, visualizou o momento em que Vitor fugia correndo na rua Rocha dos Santos. O suspeito foi abordado e com ele foi encontrado um punhal. Testemunhas afirmaram que ele havia acabado de furar a mulher com dois golpes nas costas.

A motivação do crime seria o fato da irmã de Maria ter esfaqueado a mulher do suspeito. O fato teria ocorrido na terça-feira (5), por conta de um inalador que a mulher dele teria recebido, mas não havia feito o pagamento. Ao reconhecer a irmã da mulher, ele decidiu cometer o crime.

A vítima foi socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, na Zona Oeste, e, posteriormente,

O caso foi apresentado no 1° DIP | Foto: Divulgação

encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde permanece internada.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

