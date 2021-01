Traficante é preso com 3 kg de drogas na comunidade da União

Os comparsas dele conseguiram fugir | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 32 anos foi preso no final da tarde desta sexta-feira (8), na rua das Palmeiras, na comunidade da União, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul. Ele estava com aproximadamente 3 kg de drogas que seriam distribuídas em "bocas de fumo" da localidade.

De acordo com o sargento J. Caminha da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncias anônimas informando que três homens estariam embalando drogas em um casebre no local.

Material apreendido na ação policial | Foto: Bianca Ribeiro

"Na casa haviam vários cachorros e, durante a ação policial, dois suspeitos conseguiram fugir. Dentre as drogas apreendidas estão maconha comum, do tipo skunk e oxi. Também localizamos duas balanças de precisão. Continuamos partilhando diuturnamente aquela área que é considerada vermelha", explicou o sargento.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) . Ele já tem passagem por tráfico de drogas e latrocínio.

