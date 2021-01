Suspeito de assalto é morto a tiros no Cidade de Deus

Manaus - Um suspeito de assalto ainda não identificado foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (8), na travessa São Marçal , no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ele e um comparsa estavam cometendo assaltos quando foram perseguidos pela população. Um deles foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O outro conseguiu correr do local, mas foi preso nas proximidades com uma arma de fogo. Ele foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Testemunhas deram uma segunda versão sobre o caso informando que a dupla tentou assaltar um motociclista. Quando os suspeitos estavam empreendendo fuga na moto roubada, a vítima - que supostamente estaria armada - teria atirado. O motociclista não foi localizado.

O local do crime já foi isolado e a PM aguarda a chegada das equipes Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).