Confronto entre facções: homem é morto com 8 tiros no Jorge Teixeira

Na unidade hospitalar, a mãe do homem informou à polícia que ele já possuía antecedentes criminais | Foto:

Manaus - Othon de Abreu Trajano, de 28 anos, morreu na noite de sexta-feira (8), após uma troca de tiros entre facções criminosas. O fato ocorreu na comunidade Bairro Novo, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o tenente W. Oliveira, os suspeitos causaram um confronto na localidade e conseguiram atingir Othon com oito tiros, sendo três disparos nas costas, quatro no abdômen e um no peito.

Conforme testemunhas informaram à polícia, a vítima ainda conseguiu correr até a casa onde mora e ferido pediu socorro. Othon deu entrada às 19h50 no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também na Zona Leste de Manaus, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na unidade hospitalar, a mãe da vítima, que não teve a identidade divulgada, informou às autoridades que Othon possuía antecedentes criminais. O corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Suspeito de assalto é morto a tiros no Cidade de Deus

Vídeo: homem é preso novamente por cometer assaltos em Manaus

Traficante é preso com 3 kg de drogas na comunidade da União