Dupla rouba carro, causa acidente e acaba presa pela Rocam em Manaus

om a dupla a polícia apreendeu uma espingarda, que era usada para cometer crimes | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens de 21 e 33 anos foram presos, na noite de sexta-feira (8), após cometerem o roubo de um veículo modelo Chevrolet Prima, de cor prata, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. Com a dupla a polícia apreendeu uma espingarda, que era usada para cometer crimes.

De acordo com informações do tenente Thiago Silva das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), após o roubo, os policiais receberam as características do carro e conseguiram localizar o Chevrolet Prima, na avenida Autaz Mirim, comunidade Braga Mendes.

Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas colidiram com outros dois veículos na pista e foram obrigados a parar após a equipe da Rocam fechar o cerco no local.

Com eles foi apreendido a espingarda e a dupla foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

