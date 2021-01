Vendedor tem casa roubada e é morto com dois tiros no Armando Mendes

Vizinhos da vítima acharam o corpo | Foto: Divulgação

Manaus - O vendedor Daniel Lucas Pinheiro de Almeida, de 23 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça na madrugada deste domingo (10), na casa onde morava na rua Rio Envira, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. A polícia suspeita de um latrocínio [roubo seguido de morte].

Imagens de câmeras de segurança da área onde ocorreu o crime já estão com a polícia. As gravações apontam que a vítima entrou na casa acompanhada de um outro homem. Minutos depois, um veículo não identificado estaciona e outro suspeito entra no imóvel.

Em seguida, o vídeo mostra que os dois deixam a casa de Daniel carregando uma sacola preta e uma televisão.

Encontro do corpo

Vizinhos da vítima perceberam que o portão da casa do vendedor estava aberto e ao entrarem na residência encontraram o corpo dele.

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência, mas não conseguiram localizar nenhum suspeito.

O corpo de Daniel foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento ninguém foi preso. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

