Venezuelanos são suspeitos de matar homem com 10 facadas em Manaus

o local do assassinato, a perícia constatou 10 golpes, que atingiram as costas, pernas e braços da vítima | Foto: Divulgação

Manaus - O morador de rua Messias Auanarias da Silva, de 47 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (10), na avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

Apesar das circunstâncias e a motivação do crime ainda serem desconhecidas para as autoridades, familiares de Messias procuraram a polícia e relataram que acreditam que os assassinos são venezuelanos, pois o morador de rua já havia sofrido ataques anteriores de alguns imigrantes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com a informação de que o homem estaria morto após perfurações causadas por arma branca.

No local do assassinato, a perícia constatou 10 golpes, que atingiram as costas, pernas e braços da vítima.

O corpo de Messias foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

