Ladrões explodem cofre de posto de combustíveis no Parque Dez

Manaus - Quatro homens armados, que ainda não foram identificados, explodiram o cofre de um posto de combustíveis, na avenida Grande Otelo, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. A ação criminosa ocorreu durante a madrugada desta segunda (11), por volta das 3h.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, os criminosos chegaram ao local fortemente armados - um dos ladrões portava escopeta. Rapidamente, eles renderam os funcionários do estabelecimento e, em seguida, explodiram o cofre do posto com dinamites.

Ainda de acordo com as autoridades, os bandidos fugiram em um carro modelo Chevrolet Corsa, mas abandonaram o veículo próximo ao campo de futebol da comunidade da União, que também está localizada no Parque Dez.

Os policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram a ser acionados, mas quando chegaram ao local, o bando já havia escapado. O valor roubado não havia sido divulgado até o fechamento desta matéria. A Polícia Civil está investigando o caso.

Outro caso

Há menos de um mês, um caso parecido ocorreu no Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. No dia 17 de dezembro, quatro homens explodiram o cofre de um outro posto de combustíveis , situado na avenida Camapuã. Naquela ocasião, os bandidos levaram cerca de R$20 mil em dinheiro.

