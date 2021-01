Homem que matou 'colega' e baleou outras três pessoas é preso no AM

| Foto: divulgação

Manaus - Um homem de 36 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de ter cometido um homicídio e três tentativas de homicídio foi preso na tarde deste domingo (10), na comunidade Divino Espírito Sano, em Coari, a 363 quilometro de Manaus. Segundo a polícia, os crimes teriam sido motivados por vingança.

De acordo com as autoridades, o suspeito e as vítimas estavam jogando uma partida de futebol com outros moradores da comunidade, quando se desentenderam e iniciaram uma discussão. Na ocasião, o homem de 36 anos acabou sendo agredido.

Buscando se vingar, o suspeito saiu do local e retornou com uma arma de fogo, efetuando disparos contra várias pessoas. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto outros três baleados foram socorridos e conseguiram sobreviver, conforme informou a polícia.

| Foto: divulgação

Depois de serem acionados, os agentes da Base Arpão realizaram investigações para apurar o caso e receberam denúncias sobre uma casa na qual o suspeito estava escondido.

Já na residência, o assassino tentou fugir por uma área de mata, assim percebeu a chegada da polícia, mas acabou sendo alcançado e capturado.

Ele foi preso com uma espingarda e levado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde foi autuado em flagrante por homicídio e tripla tentativa de homicídio.

